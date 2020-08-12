Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Yunanistan’ın saldırgan tutumunun ardından Doğu Akdeniz’de gerginliğin giderek tırmanıyor. Yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Oruç Reis gemisi, arama çalışması yapacağı bölgeye ulaştı. Oruç Reis sismik araştırma gemisi Türk donanması eşliğinde Akdeniz’e inerken F-16’lar, SİHA ve İHA’lar ile ATAK helikopterleri de bölgede uçuş gerçekleştirdi.

NATO DEVREYE GİRİYOR

İki NATO ülkesi arasında tansiyonun giderek arttığı bir dönemde NATO da harekete geçti. Önceki gün Atina ile telefonda görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in tansiyonu düşürmek ve itidal çağrısında bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi. Bu hafta içinde Ankara’da olması beklenen Stoltenberg’in çeşitli temaslarda bulunacağı ve iki NATO üyesi ülkenin sıcak çatışmaya girmemesi için girişimlerde bulunacağı ifade ediliyor. Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin önceki gün Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüşmüştü. NATO Genel Sekreteri, Doğu Akdeniz'de gerilimin artmasıyla ilgili olarak Türkiye ve Yunanistan'ı aralarındaki meseleleri “müttefiklik dayanışması” ruhuyla çözüme kavuşturma çağrısında bulunmuştu.

AKDENİZ'DE GERGİN BEKLEYİŞ

Öte yandan, Doğu Akdeniz’de gergin bekleyiş sürüyor. Türk donanması Akdeniz’e inerken Yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Akdeniz’de arama çalışması yapacağı bölgeye ulaştı. Oruç Reis sismik araştırma gemisine beş savaş gemisi eşlik ediyor. Türk F-16’ları, SİHA ve İHA’lar ile üç adet ATAK taarruz helikopteri de zaman zaman bölgede uçuş gerçekleştiriyor. Ayrıca Antalya'nın Kaş ilçesine bir Türk hücumbotu demir atarken Yunanistan’a ait bir hücum botu ise Kaşı’ın hemen karşısındaki Meis adası önünde demirlediği bildirildi.

“OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ”

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Karargâhı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarıyla video telekonferans yoluyla toplantı yaptı. Süren faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi alarak talimatlar veren Bakan Akar, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Bakan Akar, Türkiye'nin Kıbrıs dâhil Mavi Vatan'daki hak-alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkati çekerek, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

AB'DEN DESTEK

YUNANİSTAN ACİL TOPLANTI İSTEDİ

Mızıkçılık yapıp masayı sobete eden Yunanistan, Türkiye'nin Akdeniz'deki adımları karşısında panikledi. Atina, bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere AB'yi acil olarak toplantıya çağırdi. AB’den Yunanistan’ı destekleyen bir açıklama geldi. AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano "Durum çok endişe verici. Diyalog gerek. AB, Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yanındadır" dedi.

FRANSIZ UÇAKLARI RUM KESİMİNDE

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımlarından rahatsız olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa’ya sığındı. Fransız Hava Kuvvetlerine ait Rafale tipi iki savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağı Baf'ta yer alan Andreas Papandreu Hava Üssüne indi.

TÜRKİYE KAYBEDEN TARAF OLMAYACAK

Uzmanlar, Yunanistan-Mısır deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması sonrası Oruç Reis’in ilan edilen araştırma sahasına gitmesi ve öngörülen sismik araştırmayı yapmasıyla başlayan gerilimde Türkiye'nin hem askerî hem diplomatik avantajlara sahip olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oruç Reis gemisinin çalışmalarının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ricası üzerine iyi niyet nişanesi olarak bir süreliğine ertelendiğine dair sözlerini hatırlatarak “Oruç Reis gemisini limana çektirmek çok kolay iş değildi. Ayrıca bu ‘Türkiye geri adım attı’ anlamına da gelmiyor. Bu, ‘Diplomasiye açığım’ mesajıdır. Türkiye-Yunanistan geriliminde AB'nin Türkiye'ye karşı topyekûn bir tavır takınması çok zor” diye konuştu.

Prof. Dr. Hasan Köni de Türkiye'nin ABD için Rusya ve Çin'e karşı çok önemli bir ülke olduğuna işaret ederek “Çin, bu coğrafyaya doğru gelmek istiyor. ABD ise Çin’in bu hareketini durdurmak istiyor. ABD, Çin'i nerede durduracak? Türkiye üzerinden. Türkiye, Karadeniz, Akdeniz ve Hazar denizini tutuyor. Türkiye bu üç denizi tuttuğu an Çin hiçbir yere kımıldayamaz. Dolayısıyla sahada ve masada Türkiye kaybeden taraf olmaz” ifadesini kullandı.