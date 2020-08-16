Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

38 gündür süren gösteriler hâlâ sonlandırılamadı. Aksine önceki gün Başbakan Boyko Borisov "Yalnızca siyasi sistemi değiştirmenin değil, ülkede yeniden başlangıcın zamanı geldi" diyerek yeni anayasa teklifinde bulunacaklarını duyurunca ortalık daha da karıştı. Göstericiler, istifası istenen hükûmetin manevra yaparak bunu ertelemeye çalıştığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Rumen Radev de halkın isyanına destek verdiğini açıkladı. Bu arada yeni anayasa teklifinde şunlar var: Parlamentodaki 240 milletvekili sayısı 120'ye, Büyük Millet Meclisi milletvekili sayısı da 400'den 280'e inecek. Cumhuriyet Başsavcısının 7 yıl olan görev süresi de 5’e düşürülecek. Öte yandan Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Bulgaristan'ı 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nin en yozlaşmış ülkesi olarak gösteriyor. İHA