Edinilen bilgiye göre, Suriyeli muhalif güçler tarafından Rusya’ya ait keşif uçağı vuruldu. İdlib kenti Salkin kasabasına düşen keşif uçağının düşme anı Türkiye’nin Hatay ilinden görüldü. Keşif uçağının düşme anları Hatay tarafından amatör kameralarla saniye saniye görüntülendi. Diğer yandan, Suriye tarafından çekilen görüntülerde de keşif uçağının düşerek alev alev yandığı görüldü.
Suriye’de düşürülen keşif uçağı Türkiye’den görüldü
18.08.2020 - 20:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de düşürülen keşif uçağı, Türkiye’den görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,
725753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/725753.aspx
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