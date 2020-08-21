Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye ve Rusya’nın girişimleriyle bir süredir sükûnetin devam ettiği Suriye'nin İdlib kenti yeniden ısındı. Önceki gün M4 kara yolu üzerinde Türk ve Rus ortak kara devriyesine saldırı gerçekleştirilirken, bir başka saldırıda ise Rusya’ya ait İHA düşürüldü. Esad rejimi de ateş ihlallerini artırdı; Safuhin, Fatirah ve Kanasfara köyleri yakınlarındaki muhalif mevzilerini sık sık bombalıyor. Ayrıca Lazkiye’nin kuzeyindeki muhalifler de topçu atışlarıyla hedef alınıyor. Bölgedeki artan saldırı ve provokasyon girişimlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de harekete geçti.

GÖZLEM NOKTALARI GÜÇLENDİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, çatışmaların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye yeni askerî sevkiyat yaptı. Lojistik malzeme ve askeri teçhizat taşıyan konvoyda yaklaşık 75 adet zırhlı aracın olduğu belirtildi. İdlib’in kuzeyindeki Kefirlusin bölgesinden İdlib’e giren çok sayıda askeri araç ve mühimmatın gözlem TSK’nın noktalarına ulaştığı öğrenildi.

ŞAM İLE MOSKOVA ANLAŞTI

Öte yandan Rusya ve rejimi, Hmeymim Hava Üssünün genişletilmesi için yeni bir anlaşma daha yaptı. Rejim, Lazkiye’de karada 8 ve denizde 8 hektarlık alanı “tedavi ve rehabilitasyon merkezi” olarak kullanılması için bedelsiz ve geçici olarak Rusya’nın kullanımına verdi.

RUS DEVRİYELER SÜRECEK

İdlib’deki stratejik M4 kara yolu üzerinde Rus askerî polisi ve TSK’nın ortak askerî devriye faaliyetleri provokasyonlara rağmen sürüyor. Bugüne kadar 25 kara devriye faaliyeti gerçekleştiren Türk ve Rus birlikleri, ülkenin ana ulaşım yolu olan M4 kara yolunun 210 kilometrelik bölümünde ateşkesin kontrol edilmesi gö-revini yerine getirdi. Bölgedeki aşırı gruplar zaman zaman ortak devriye faaliyetlerini engellemeye çalışsa da 15 Mart’tan bu yana Türk ve Rus birlikler, M4’ün 6 kilometre kuzeyi ve güneyinde “güvenlik koridoru” oluşturma çalışmalarına devam ediyor.