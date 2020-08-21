Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türkiye'nin sağduyulu çağrılarla şartsız konuşmaya davet ettiği Yunanistan, Mısır ile korsan bir anlaşma imza-layarak müzakere masasını devirmesinin pişmanlığını yaşıyor. AB’den umduğu desteği bulamayan Atina, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çifte NAVTEX ilan etmesi karşısında çaresiz kalırken, Ankara’yı diyaloğa davet etti. İkili siyaset yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bölgedeki tansiyonun düşürülmesini ve diyalog sürecinin başlatılması gerektiğini belirterek "Gerilimi durdurun, konuşmaya başlayalım" dedi. Miçotakis "İki medeni komşu gibi oturup deniz yetki alanlarının belirlenmesi gerektiğini ifade ettik. Fakat sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkemeye başvurabiliriz" açıklamasını yaptı. Uzmanlar, AB’den beklediği desteği alamadığına dikkat çekilen Yunanistan için sadece Fransa’nın sembolik bir desteğinin olduğuna işaret ediyor. ABD’den medet uman Atina ve Paris’in bu girişimden de sonuç alamadığı ifade ediliyor.

Yunanistan ve Fransa, korsan anlaşmalar ve hatalı tezlerle Türkiye’yi köşeye sıkıştırma girişimlerinde bulunurken, Ankara tüm bu girişimleri hem sahada hem de masada boşa çıkardı. İlk olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeniden Doğu Akdeniz’e gönderilirken, Yavuz sondaj gemisi faaliyetlerine aralıksız devam etti. Mersin'de bakıma alınan Kanuni’nin önümüzdeki günlerde sondaj faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

YUNAN PROF: TÜRKİYE HAKLI

Türkiye-Yunanistan arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde Atina’dan itiraf gibi açıklama geldi. Yunanistanlı Uluslararası İlişkiler Profesörü Aleksis İraklidis “Türkiye, Mısır’dan da büyük kıyı şeridine sahip, buna rağmen Türkiye’nin hak arayışına hayır diyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin tezlerinin daha akılcı ve bilimsel olduğunu vurgulayan İraklidis, Atina’nın 12 millik kara suları, 10 millik fır hattı ve tek taraflı belirlenen kıta sahanlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu da söyledi.

ORUÇ REİS İSTİFASI

Doğu Akdeniz’deki gerilim ederken, Atina’dan kritik bir istifa haberi geldi. Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında başarılı bir şekilde araştırma yaptığını söylemesinin ardından tepki toplayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopulos görevinden istifa etti. Diakopoulos, Oruç Reis’in Yunan kıta sahanlığında başarılı bir şekilde araştırma yaptığını söylemişti.

Atina, Diakopulos’un istifası ile sarsılırken, itiraf gibi açıklama da Yunan istihbarat teşkilatı eski bir mensubundan geldi. Savas Kalenderidis, “Türkiye 20 yıldır savunma endüstrisini güçlendirirken, Yunanistan kendisininkini mahvetti. Hem kaybolmuş hem yenilmiş duramayız” dedi.