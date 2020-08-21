Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde 23’ü büyük çapta, 367 yangının etkili olduğunu belirtti. Yangınlara “olağanüstü” hava sıcaklığının ve “yıldırımların” sebep olduğunu söyleyen Newsom, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırım düştüğünü kaydetti. Fresno şehrine bağlı Coalinga bölgesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopter, New Coalinga Municipal Havaalanı yakınlarında düştü. Helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Yüz bin kişilik nüfusa sahip olan Vacaville bölgesindeki halka tahliye ikazında bulunuldu. San Francisco’da hava kül ve dumanla kaplandı.