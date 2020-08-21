Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde 23’ü büyük çapta, 367 yangının etkili olduğunu belirtti. Yangınlara “olağanüstü” hava sıcaklığının ve “yıldırımların” sebep olduğunu söyleyen Newsom, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırım düştüğünü kaydetti. Fresno şehrine bağlı Coalinga bölgesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopter, New Coalinga Municipal Havaalanı yakınlarında düştü. Helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Yüz bin kişilik nüfusa sahip olan Vacaville bölgesindeki halka tahliye ikazında bulunuldu. San Francisco’da hava kül ve dumanla kaplandı.
72 saatte 11 bin yıldırım düştü!
21.08.2020 - 06:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 06:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık iki hafta önce başlayan orman yangınları söndürülemiyor.
Etiketler : kaliforniya,yangın,
726246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/726246.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER