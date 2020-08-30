Matz-Lück "Zira kıta sahanlığı ve ekonomik bölgelerin sınırlarının bir orta hatta göre belirlenmesi zorunlu değildir, bu bağlamda adalet ve hakkaniyet de esas alınmaktadır. Mesele Yunan tarafının düşündüğü kadar basit değildir" dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerine destek veren Alman Profesör, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmanın da Türkiye’nin hak taleplerine ters düşüp düşmediği açısından incelenmesi gerektiğini belirtti. Prof. Matz-Lück "Türkiye’nin meşru hak talepleri dikkate alınmaz ise anlaşma hiçbir etki oluşturmaz" diye konuştu.
Alman profesör: Türkiye tavrında haklı
30.08.2020 - 06:40 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'daki Christian-Albrecht Üniversitesinde Kamu Hukuku Profesörü olan Nele Matz-Lück, Doğu Akdeniz'deki Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin, Türkiye’nin pozisyonunun kötü durumda olmadığını söyledi.
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728204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/728204.aspx
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