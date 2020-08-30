Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Matz-Lück "Zira kıta sahanlığı ve ekonomik bölgelerin sınırlarının bir orta hatta göre belirlenmesi zorunlu değildir, bu bağlamda adalet ve hakkaniyet de esas alınmaktadır. Mesele Yunan tarafının düşündüğü kadar basit değildir" dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerine destek veren Alman Profesör, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmanın da Türkiye’nin hak taleplerine ters düşüp düşmediği açısından incelenmesi gerektiğini belirtti. Prof. Matz-Lück "Türkiye’nin meşru hak talepleri dikkate alınmaz ise anlaşma hiçbir etki oluşturmaz" diye konuştu.