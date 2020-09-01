Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’da büyük sevinçle karşılanan Türk ordusu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleriyle bir dizi tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatların ardından yurda dönmeye hazırlanan Türk ordusu için Azerbaycan Türkleri sokaklara inerek “Türk ordusu gitme, kal!” eylemi gerçekleştirmişti. Azerbaycan Türkleri, Mehmetçiğin, Azerbaycan’da üs kurmasını istemişti. Azerbaycan’ın Karabağ topraklarının işgal altında olduğuna dikkat çeken eylemciler “Türk ordusu var olsun. Onlar bizim kardeşlerimiz. Yurdumuz işgal altında. Bu işgale artık son vermek gerek” demişti. Bir başka eylemci de “Biz bir ananın iki evladıyız. Türk ordusunun burada kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Halktan gelen talebin ardından Azerbaycan milletvekili Kudret Hasanguliyev “İki ülke, tek milletiz. Türk ordusunun Azerbaycan'a yerleştirilmesi gerekmektedir” dedi.