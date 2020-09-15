Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Türkiye konusunda tam destek verdiğini söyledi. LCI televizyonunda konuşan Marine Le Pen, Erdoğan'ın Macron'a yönelik "tehditlerinin" aslında Fransa'yı hedef aldığını ileri sürerek "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen, kararlılıkla Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Macron'un arkasındayım. Erdoğan provokasyon yapıyor" dedi. Macron, 10 Eylül'de Korsika adasında düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7)" öncesinde yaptığı açıklamada “Türkiye, provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükûmetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükûmetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un sözlerine “İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya, çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki: ‘Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan'la sıkıntımız var.’ Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun. 'Bak, senin tarih bilgin de yok' dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye’yle uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir’de bir milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz, önce bunu öğren. Bunu, ben bizzat kendisine söyledim. ‘Bak, senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım’ dedim” şeklinde cevap vermişti.