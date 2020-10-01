Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun ardından İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, tansiyonu düşürmek için açıklama yaptı. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten Vaizi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandırmasının bölgede istikrarı sağlayacağını söyledi. Azerbaycan'ı dost, kardeş ve İran'ın iyi bir komşusu olarak niteleyen Vaizi "İran'ın Azerbaycan ile ilgili konumu her zaman açık ve şeffaf olmuştur. Toprak bütünlüğünü her zaman tanıdık saygı gösterdik. İşgalin sona erdirilmesinin bölgede istikrarı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Öte yandan Ermenistan'a İran toprakları üzerinde tırlarla askerî destek yapıldığına dair videoların sosyal medyada yayınlanması üzerine Tahran yönetiminden bir açıklama daha geldi. Tırların askerî araç olmadığı iddia edilen açıklamada, yanlış anlaşılmaları engellemek için Ermenistan'a açılan sınır kapılarının kapatıldığını ve söz konusu araçların da bölgede bekletildiğini duyurdu.