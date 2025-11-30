İhlas Haber Ajansı
Tokat’ta zincirleme facia! 9 kişi yaralandı
Tokat’ta 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolda kısa süreli trafik oluşurken, kazaya ilişkin de inceleme başlatıldı.
Özetle
Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.
- Niksar'da Musapınarı köyü mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
- Kazaya 2 minibüs ve 1 otomobil karıştı.
- 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Tokat’ın Niksar ilçesinde Musapınarı köyü mevkiinde bir zincirleme kaza meydana geldi.
2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk toplam 9 kişi yaralandı.
9 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin de inceleme başlatıldı.
Kaza sonrasında yolda kısa bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
