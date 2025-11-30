Tokat’ta 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolda kısa süreli trafik oluşurken, kazaya ilişkin de inceleme başlatıldı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde Musapınarı köyü mevkiinde bir zincirleme kaza meydana geldi.

2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı kaza korkuttu

9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin de inceleme başlatıldı.

Kazada 9 kişi yaralandı

Kaza sonrasında yolda kısa bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası