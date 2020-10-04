Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen ay başlayan ve büyük bölümü güvenlik ekipmanından oluşan 400 milyon dolar değerindeki desteğin terör örgütüne bağlı sözde güvenlik güçlerine verilmesi planlanıyor. Yılbaşına kadar sürecek program dâhilinde örgüt mensuplarına bomba keşif cihazları, parmak izi takip cihazları ve polisiye ekipmanları teslim ediliyor. Program dahilinde çok sayıda yeni tip koronavirüs (Covid-19) test kitinin de örgüte teslimine başlandı. AA muhabirleri, terör örgütüne destek programını ABD Dışişleri Bakanlığına sordu. Bakanlığın yazılı cevabında “Bu fonların hiçbiri güvenlik güçlerine aktarılmayacak. Kısa süre önce açıklanan 720 milyon dolarlık paranın tamamı ise insani yardım içindi. ABD, Suriye içindeki ve bölgedeki Suriyelilere bu insani yardımları, sahadaki deneyimli ve güvenilir ortaklar olan uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sağlıyor” denildi.