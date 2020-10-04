Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi. Aliyev, Dağlık Karabağ meselesinin çözülmemesinin başlıca sebebinin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki dört kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı. Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek “Biz, ‘Durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz’ gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. Otuz yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Mesele şimdi çözülmelidir” diye konuştu.

MACRON'A CEVABINI VERDİ

Aliyev dün ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev'i telefonla arayan Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu. Aliyev de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan yerleşim birimlerine ağır top atışları sonucunda 19 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin yıkıldığını bildirdi. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki toprakların bir kısmını kurtardığını vurgulayan Aliyev, Erivan yönetiminin müzakere sürecini sekteye uğratacak adımlar atarak sürece ağır darbe vurduğunu kaydetti. Aliyev, müzakere sürecinin bozulması ve çatışmaların başlamasının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu belirtti.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR MEKTUBU

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği teşekkür mektubunda ise, Erdoğan’ın ve Türk halkının Azerbaycan konusundaki net duruşundan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti. Aliyev, “Türkiye’den her gün çok sayıda destek mektubu alıyorum. Bütün bunlar Azerbaycan-Türkiye birliğinin açık örneğidir” ifadelerini kullandı.