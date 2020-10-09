Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusu karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Ermenistan, sivilleri hedef almaya devam ediyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'dan ve Ermenistan topraklarından dün yine Azerbaycan'ın çeşitli yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştirildi. Berde şehrine atılan füzelerden birisi Azerbaycan Hava Savunması tarafından havada imha edilirken bir restoran ile iki eve füze isabet etti. Saldırıda ikisi ağır olmak üzere altı kişi yaralandı.

SİVİL KAYIP 31'E YÜKSELDİ

Ermeni ordusunun top atışları sonucu Goranboy şehrinde ise bir sivil hayatını kaybetti. 27 Eylül'den beri hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 31'e yükseldi. Dün ayrıca ülkenin ikinci büyük şehri Gence, Terter ve Ağdam bölgelerindeki köylere Smerç füzeleri ve ağır toplarla saldırı yapıldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Genceye atılan füze, Nizami Gence Müzesi ile bir ortaokulun yakınına düştü. Saldırının gece saatlerinde, caddenin işlek olmadığı bir anda meydana gelmesi sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak füzenin isabet ettiği bir sivil araç, okul, müze ve caddedeki dükkanlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

KAMİKAZE DRONE İMHA EDİLDİ

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından "Ermenistan'a ait kamikaze İHA, Azerbaycan hava savunma kuvvetleri tarafından başarıyla imha edildi. İHA, sivil yerleşim bölgesinde uçuyordu. Böylece çok sayıda sivilin hayatı kurtarıldı. Ermenistan devleti, terörü sürdürüyor" açıklamasında bulundu.