Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günü Telefon bağlantısıyla Sean Hannity'e konuşan Trump'ın yayın sırasında sık sık sesi çatallaştı ve öksürdü. Trump'ın bir noktada öksürmeye başlayınca telefonu sessize aldığı dikkat çekti.

Trump buna rağmen söyleşi boyunca sık sık kendini iyi hissettiğini vurguladı.

Başkan "Doktorlar çok iyi durumda olduğumu düşünüyor" dedi.

Trump, uzmanların hâlâ bulaş riski oluşturabileceği değerlendirmelerine rağmen bu akşam Beyaz Saray balkonundan halka seslenecek. Bu, onun koronavirüse yakalanmasından bu yana düzenlediği halka açık ilk etkinlik olacak.

ABD lideri, daha sonra pazartesi günü, Florida eyaletine geçecek ve burada bir miting organize edecek.

Beyaz Saray'ın zaman çizelgesine göre Trump'a virüsün bulaşmasının üzerinden 10 gün geçti.