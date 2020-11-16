Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), yerel saatle sabah 06.37'de Mindanao genelinde 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı. Yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, bölgeye bağlı San Agustin kentinin 33 kilometre güneybatısında olduğu belirlendi. Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.