Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephe bölgesini ilk kez ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli bölgesinde vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fuzuli bölgesine gelen Cumhurbaşkanı Aliyev, vatandaşları selamladı. Çevrede toplanan vatandaşlar hep birlikte “Karabağ” diye sloganlar attı.