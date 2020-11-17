Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askerî üniforma giyen Aliyev'in 27 yıl sonra ziyaret ettiği Fuzuli şehrinin yerleşim birimlerinden birinde halk tarafından coşkuyla karşılandığı görülüyor. Aliyev, arabasından çıkarak halkı selamlıyor, vatandaşlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulunuyor. Yumruğunu havaya kaldırarak zaferini taçlandıran Aliyev, “Karabağ bizimdir” derken, vatandaşlar da "Karabağ", "İlham" diyerek kendisine eşlik ediyor. Bu tarihî buluşma kameralar tarafından da kaydediliyor. İlham Aliyev daha sonra Azerbaycan bayrağını göndere çekti.
İlham Aliyev’den cepheye zafer turu
17.11.2020 - 05:43 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 05:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la çatışmaların yaşandığı cephe bölgesini ziyaret etti.
Etiketler : aliyev,dağlık karabağ,azerbaycan,
746991 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746991.aspx
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