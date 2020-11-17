Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askerî üniforma giyen Aliyev'in 27 yıl sonra ziyaret ettiği Fuzuli şehrinin yerleşim birimlerinden birinde halk tarafından coşkuyla karşılandığı görülüyor. Aliyev, arabasından çıkarak halkı selamlıyor, vatandaşlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulunuyor. Yumruğunu havaya kaldırarak zaferini taçlandıran Aliyev, “Karabağ bizimdir” derken, vatandaşlar da "Karabağ", "İlham" diyerek kendisine eşlik ediyor. Bu tarihî buluşma kameralar tarafından da kaydediliyor. İlham Aliyev daha sonra Azerbaycan bayrağını göndere çekti.