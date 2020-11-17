Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aliyev ve eşi, Aras Nehri üzerinde bulunan ve Azerbaycan ve İran'ı birbirine bağlayan Hudaferin Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Aliyeva'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev "Hudaferin Köprüsü az ileride. Bunlarda vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarının evleri. Araz Nehri Azerbaycan-İran sınırı. Dostluk sınırı" ifadelerini kullandı.

GERİLİMİ TIRMANDIRIYORLAR

İlham Aliyev 'dostluk sınırı' dediği anlarda suyun öbür tarafından bulunan İran'dan ise gerilimi tırmandıran bir adım geldi.

İran Devrim Muhafızları, İlham Aliyev'in bölgeyi ziyareti esnasında İranlı bir keskin nişancının dürbününden çekilmiş görüntüleri yayınladı.

Merminin ucunda Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva bulunuyor.