Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mimarlar, Grönland’ın uzak bölgelerinde -16 derecede kamp kurdu. 2 ay internetsiz ve telefonsuz yaşayan mimarlar, protein karışımları ile beslendi, su ihtiyacını buzları eriterek karşıladı.

Kendilerini “kobay fareleri” olarak kullanan mimarlar, sanal gerçeklik yöntemleriyle araştırmalar yaptı. Kolayca taşınabilen Lunark, roketle Ay’a gönderilirken en az yer kaplayacak şekilde tasarlandı. Barınak, saatte 90 kilometre hızdaki rüzgarlara dayanabiliyor.

Araştırmanın gayesi, özel astronotluk bilgisi ve eğitimi olmaksızın insanların uzay turizmi kapsamında Ay’da kendi başlarına ayakta kalabilmeleri.