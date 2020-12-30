Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de mühendislik, yapay zekâ ve robotik tasarım şirketi Boston Dynamics, tasarladığı robotları zaman zaman merdiven tırmanırken, ağır yük taşırken, engellerden atlarken gösterir. Şirket bu sefer de robotlarının şarkı eşliğinde dans ederken çekilmiş videosunu yayımladı. 1962 senesinin hit parçası “Do You Love Me” eşliğinde insansı Atlas, robot köpeği Spot ve taşıyıcı Handle robotları dans maharetlerini sergiledi.

2 dakika 53 saniyelik videoda robotlar hareket kabiliyetleriyle göz doldurdu. YouTube’daki video kısa sürede 470.000’den fazla kere seyredildi ve büyük beğeni aldı. SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk da yayımladığı mesajda hayranlığını ifade etti. Musk, Twitter’daki mesajında “Bu, bilgisayarda üretilmiş bir görüntü değil” ifadesini kullandı.

Boston Dynamics bu ayın başlarında 1,1 milyar dolar karşılğında Softbank'tan Hyundai'ye satılmıştı.