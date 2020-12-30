Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya’nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerindeki bir otelde tatil yapan Irak uyruklu Alman vatandaşı Zohir Tarazooyzar, sabah saatlerinde otel personeli tarafından odasında, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Otel yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Tarazooyzar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tarazooyzar’ın cansız bedeni polis ve savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İnceleme esnasında kan örnekleri alınan turiste korona virüs testi de yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.