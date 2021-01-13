Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu FBI, fotoğraflarından yola çıkarak, Kongre baskını sırasında öldürülen polis memuru Brian Sicknick’in katilini arıyor. FBI tarafından yayımlanan iki fotoğraftan birinde katil zanlısının yüzü net bir şekilde görünüyor. Diğer fotoğrafta ise zanlının elinde yangın tüpü var. Fotoğrafların, yangın tüpünün fırlatılarak bir polis memurunun kafasına isabet ettiği videodan alındığı sanılıyor. Sicknick de kafasına isabet eden yangın tüpü sonucu hayatını kaybetmişti ama FBI, videodakinin Sicknick olup olmadığına dair açıklama yapmadı. Kurumun Washington ofisi sorumlusu Steven D'Antuono, fotoğraftaki şahısla ilgili bilgisi olanların kendileriyle temasa geçmesini istedi. D'Antuono, soruşturmanın devam ettiğini belirterek daha fazla detay vermedi.