ABD’de Federal Soruşturma Bürosu FBI, fotoğraflarından yola çıkarak, Kongre baskını sırasında öldürülen polis memuru Brian Sicknick’in katilini arıyor. FBI tarafından yayımlanan iki fotoğraftan birinde katil zanlısının yüzü net bir şekilde görünüyor. Diğer fotoğrafta ise zanlının elinde yangın tüpü var. Fotoğrafların, yangın tüpünün fırlatılarak bir polis memurunun kafasına isabet ettiği videodan alındığı sanılıyor. Sicknick de kafasına isabet eden yangın tüpü sonucu hayatını kaybetmişti ama FBI, videodakinin Sicknick olup olmadığına dair açıklama yapmadı. Kurumun Washington ofisi sorumlusu Steven D'Antuono, fotoğraftaki şahısla ilgili bilgisi olanların kendileriyle temasa geçmesini istedi. D'Antuono, soruşturmanın devam ettiğini belirterek daha fazla detay vermedi.
FBI fotoğrafını tespit etti, polis katilini arıyor
13.01.2021 - 12:30 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de Federal Soruşturma Bürosu FBI, fotoğraflarından yola çıkarak, Kongre baskını sırasında öldürülen polis memuru Brian Sicknick’in katilini arıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : FBI,polis memuru Brian Sicknick,katil,
759631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759631.aspx
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