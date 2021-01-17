Yanling hakkında Çin’de ilk haberler, virüsün laboratuvardan sızdığı iddialarıyla şubat ayında ondan “Sıfır Nolu Hasta” diye bahsedilerek çıktı. Çin hükümeti ve laboratuvar yetkilileri, virüs iddialarını reddettiler ve kızla ilgili kayıtları internetten ve enstitü kayıtlarından kaldırdılar. Şüphelerin devam etmesi üzerine Yanling, WhatsApp benzeri uygulama WeChat’ten açıklama yapmak zorunda kaldı ve hayatta olduğunu, kendisi hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Yanling, bundan sonra esrarengiz bir şekilde sosyal medyadan kayboldu. İngiltere’de The Mail on Sunday gazetesi bir sene süren araştırma sonrası enstitünün silinmekten kurtulan kayıtlarında araştırmacıya ait soluk bir fotoğrafa ulaşmayı başardı. Fotoğrafın yayımlanması sonrasında Çinliler, sosyal medyada harekete geçti. Bir kullanıcı, “İddialara son verilsin. Yanling ortaya çıkmalı ve ona kan testi yapılmalı” dedi. Başka bir kullanıcı da “Yanling nerede yaşıyorsa bulunacak” ifadesini kullandı. Yanling’in öldüğü ve cesedinin yakıldığı da iddialar arasında.
Vuhan’daki virüs enstitüsünün esrarengiz çalışanı
17.01.2021 - 13:44 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BD istihbaratı, Çin’de Vuhan Viroloji Enstitüsü’nde yarasalarda koronavirüs konusunda araştırma yapan ekipte bulunan Huang Yanling’in dünyada koronavirüse yakalanan ilk kişi olduğu, Çin’in bu durumu gizlediği kanaatinde.
Etiketler : çin,abd,korona,
760613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/760613.aspx
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