Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yanling hakkında Çin’de ilk haberler, virüsün laboratuvardan sızdığı iddialarıyla şubat ayında ondan “Sıfır Nolu Hasta” diye bahsedilerek çıktı. Çin hükümeti ve laboratuvar yetkilileri, virüs iddialarını reddettiler ve kızla ilgili kayıtları internetten ve enstitü kayıtlarından kaldırdılar. Şüphelerin devam etmesi üzerine Yanling, WhatsApp benzeri uygulama WeChat’ten açıklama yapmak zorunda kaldı ve hayatta olduğunu, kendisi hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Yanling, bundan sonra esrarengiz bir şekilde sosyal medyadan kayboldu. İngiltere’de The Mail on Sunday gazetesi bir sene süren araştırma sonrası enstitünün silinmekten kurtulan kayıtlarında araştırmacıya ait soluk bir fotoğrafa ulaşmayı başardı. Fotoğrafın yayımlanması sonrasında Çinliler, sosyal medyada harekete geçti. Bir kullanıcı, “İddialara son verilsin. Yanling ortaya çıkmalı ve ona kan testi yapılmalı” dedi. Başka bir kullanıcı da “Yanling nerede yaşıyorsa bulunacak” ifadesini kullandı. Yanling’in öldüğü ve cesedinin yakıldığı da iddialar arasında.