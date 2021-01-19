Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brandi Mumma isimli anne, herhangi bir uygulama yüklemeden iPhone’unu tarayıcı (scanner) olarak kullanmayı başardı. Mumma, Facebook’taki hesabına, “Biliyor musunuz? iPhone ya da iPad’iniz varsa aynı zamanda tarayıcınız da vardır” diye yazdı ve telefon ya da tabletin nasıl tarayıcı olarak kullanılabileceğinin yolunu açıkladı. Mumma’ya göre belgeleri taramak için öncelikle telefondaki "Notes" uygulamasını kullanmak gerekiyor. Mumma, atılması gereken adımları şu şekilde anlattı: “Yeni bir Note sayfası açın, ekranın altındaki kamera butonuna basın, 'belgeyi tara’ seçeneği açılır. Belge tarandıktan sonra onu emaille fotoğraftan çok daha kolay bir şekilde gönderebilirsiniz. Ayrıca taranmış belgeye notlar da yazabilirsiniz.” Açıklama büyük ilgi gördü, çoğu kullanıcı, bunu ilk kez öğrendiğini ifade etti.