ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile resmen görevlerini devralmasının ardından Beyaz Saray’a geldi. Harris, Biden’dan dakikalar sonra aracından çıkarak, ilk kez Başkan Yardımcısı olarak ailesiyle birlikte Beyaz Saray'a geldi.
Biden’ın ardından Başkan Yardımcısı Harris’te Beyaz Saray’da
21.01.2021 - 00:56 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 00:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden’ın ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris’te Beyaz Saray’a geldi.
Etiketler : biden,
761428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/761428.aspx
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