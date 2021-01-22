Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede salgının seyrine ilişkin Bakanlar Kurulunun bilgilendirildiği belirtildi. Açıklamada, Dünya Bankası ve Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifakı'nın finansmanıyla 8,4 milyon doz aşı alınacağı kaydedildi. Aşıların mart sonunda ülkeye gelmesi ve aşılama kampanyasının da nisanda başlaması planlanıyor.

Mali'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 19 Aralık'ta olağanüstü hal ilan edilerek eğitime ara verilmişti. Eğitim Bakanlığı, okulların 25 Ocak'ta açılacağını duyurmuştu.

Nüfusu 19 milyon olan Mali'de, salgının başından bu yana 7 bin 897 kişi virüse yakalandı, bunlardan 5 bin 658'i iyileşti. Kovid-19 nedeniyle 318 kişi yaşamını yitirdi.