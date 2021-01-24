Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Son günlerde AB ile Türkiye arasında olumlu bir hava yakalanırken Avrupa Parlamentosundan (AP) süreci sabote edebilecek bir açıklama geldi. Türkiye’nin iç işlerine müdahale manasına gelecek skandal bir adım adan AP, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Türkiye'deki ‘siyasi tutuklu’ olarak nitelendirilen kişiler için “serbest bırakılma” çağrısı yaptı. Bu çağrının, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'nun Brüksel’de temaslarda bulunduğu sırada yapılması dikkat çekti. Kararı Brüksel dönüşü gazetecilere değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, “Sevsin ya da sevmesin herkes Demirtaş’ın ne yaptığını biliyor. Bugün de dün de konusu geldiğinde neler yaptığını anlattık” diye konuştu. AP’de onaylanan tasarıda, Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın serbest bırakılmasının yanında Osman Kavala’nın tahliyesi için de çağrıda bulunuldu.

PİRİ’DEN YİNE KÜSTAHLIK

Tasarısının onaylanmasının ardından daha önce de Türkiye’ye karşı skandal sözleri ile gündeme gelen AP’nin eski Türkiye raportörü Kati Piri'den de küstah bir açıklama geldi. Piri, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Selahattin Demirtaş’ın 1.500 gündür cezaevinde bulunduğunu ve suçunun sadece ‘sessiz insanların temsilcisi’ olduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a baskı kurmanın zamanı geldi” şeklinde ifadeler de kullanan Piri, Bakan Çavuşoğlu'nun Brüksel’de bir araya geldiği AB liderlerine de tepki göstererek, Demirtaş ve Kavala dosyalarının temel gündem maddesi olmamasını eleştirdi.