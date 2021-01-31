Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Avustralya eyaletinin Perth şehri, karantina otelinde çalışan bir güvenlik görevlisinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu 5 günlük karantinaya girdi. Bugünden itibaren yerel saatle 18.00’de başlayan karantinanın Cuma akşamına kadar devam etmesi planlanıyor. Karantina kapsamında yalnızca gerekli durumlarda seyahate izin verilen kentte, okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve spor salonları kapatıldı.

Batı Avustralya eyaleti Başbakanı Mark McGowan, şehir sakinlerine iş, sağlık sorunları, yiyecek alışverişi veya egzersiz dışında evde kalmaları çağrısında bulundu. McGowan, virüs tespit edilen güvenlik görevlisinin İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu taşıyan hastanın bulunduğu katta çalıştığını, bu nedenle ailesiyle birlikte karantinada tutulduğunu belirtti.

Ülke genelinde 14 gündür yerel kaynaklı vaka bildirilmezken, şehrin bağlı olduğu Batı Avustralya eyaletinde de 10 aydır yerel kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmemişti. Bugüne kadar toplam 28 bin 809 vakanın tespit edildiği Avustralya’da 909 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.