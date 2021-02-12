Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Carter, salgın sonrasında dünyada Büyük Buhran dönemindeki durumun yaşanabileceğini ifade etti. The Telegraph gazetesine konuşan Carter, “Tarihte büyük iktisadi krizlerin önemli güvenlik tehlikelerine yol açtığı görülmüştür. 1930’lara baktığınızda da büyük iktisadi krizin istikrar bozucu etkilerini görürsünüz” dedi. 1929’da başlayan Büyük Buhran, Avrupa’da faşizmin yükselişine yol açmış, bu da İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olmuştu. Günümüzde de çoğu ülke koronavirüs sebebiyle ekonomik zorluklar yaşarken, aşı tedarikindeki sıkıntılar ve virüsün mutasyona uğraması dolayısıyla sınır kontrollerinin artmasıyla yeniden tecrit politikalarının başlayacağından endişe ediliyor. Carter, daha önce de dünyadaki mevcut belirsizlik ve kargaşa ortamının 3. Dünya Savaşı’nın çıkma riskini artırdığını açıklamıştı.