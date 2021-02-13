Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Thames Nehri de 60 sene aradan sonra ilk kez buz tuttu. North Yorkshire’da sıcaklıklar eksi 15,3 santigrat dereceye kadar düştü. Bu, bölge için şubat ayı rekoru. Ülkenin büyük bölümü karlarla kaplı. Cambridgeshire'daki Great Ouse Nehri üzerindeki tekneler bu sabah suyun donmasıyla yerlerinden hareket edemedi. Aşırı soğukların birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.