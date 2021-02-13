Thames Nehri de 60 sene aradan sonra ilk kez buz tuttu. North Yorkshire’da sıcaklıklar eksi 15,3 santigrat dereceye kadar düştü. Bu, bölge için şubat ayı rekoru. Ülkenin büyük bölümü karlarla kaplı. Cambridgeshire'daki Great Ouse Nehri üzerindeki tekneler bu sabah suyun donmasıyla yerlerinden hareket edemedi. Aşırı soğukların birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.
İngiltere'de aşırı soğuklardan deniz dondu
13.02.2021 - 11:58 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere, 1963’ten bu yana en soğuk günlerini yaşıyor. South Cumbria’da Aldingham sahillerine vuran dalgalar aşırı soğuklardan dolayı dondu.
Etiketler : İngiltere,
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