Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boşnak aday Alija Tabakovic'i destekleyen partilerin daha önce boykot edeceklerini açıkladığı seçimde en çok oyu, Sırp partilerin adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mladen Grujicic aldı. Boykotun da etkisiyle seçime katılım yüzde 42,87'de kalırken Grujicic oyların yüzde 67,62'sini, Tabakovic ise yüzde 31,70'ini aldı.

Geçen sene 15 Kasım'da yapılan seçim öncesi ve sonrası Srebrenitsa'daki ana gündem Sırpların usulsüzlük yaptığına dair iddialar olurken, seçim günü Sırbistan plakalı çok sayıda aracın Srebrenitsa'ya seçmen taşıdığı görülmüştü. Buna rağmen CIK, seçimde oy kullanma işleminin sadece şehirdeki seçim merkezlerinde tekrarlanmasına karar verirken, Boşnak adayı destekleyen ittifak tüm sürecin yenilenmesi gerektiğini, zira 15 Kasım'daki ilk seçimde yurt dışında yaşayan Srebrenitsalılara oy pusulalarının çok geç ulaştığını ve bu oyların geçersiz sayıldığını bildirdi. Boşnaklar, Anayasa Mahkemesine de başvuruda bulunacaklarını bildirdi.