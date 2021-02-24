Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ABD’nin Tennessee eyaletinde Jennie Tatum'un iki köpeği, Murfreesboro’daki evin bahçesinde oynarken biri kayarak buz tutmuş havuza düştü. Tatum, hiç tereddüt etmeden donmuş havuza atladı. Evin güvenlik kamerası tarafında kaydedilen görüntüde Tatum bir süre havuzda köpeği Sid’i aradı, bulunca da buz tabakasını kırarak köpeği kurtardı. Tatum çifti hemen köpeği veterinere götürdü. Veteriner, su altında biraz daha kalmış olsaydı köpeğin donarak öleceğini söyledi. Kocası Mike, videoyu Facebook’taki hesabından şu ifadelerle paylaştı: “Neredeyse sevgili köpeğimizi kaybediyorduk. Ben işteydim, eşimin kahramanlığı hayatını kurtardı. Neyse ki ikisinin de sağlığı iyi. Olay sebebiyle travma yaşayan Sid hiç arka bahçeye gitmiyor, hep ön bahçede oynuyor.”