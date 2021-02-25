Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minnesota Temyiz Mahkemesi tarafından video konferans yoluyla yapılan duruşmada savcıların Chauvin’in 3’üncü derece adam öldürmekten yargılanması talebi kabul edildi. Chauvin’in bir sonraki duruşması gelecek ay yapılacak. 3. dereceden cinayet daha önceden planlanmamış şekilde ölüme sebep olma suçlamasını içerirken 2. derece cinayet ise olay anında gösterilen tepki veya dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma suçlamasını kapsıyor.