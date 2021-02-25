Minnesota Temyiz Mahkemesi tarafından video konferans yoluyla yapılan duruşmada savcıların Chauvin’in 3’üncü derece adam öldürmekten yargılanması talebi kabul edildi. Chauvin’in bir sonraki duruşması gelecek ay yapılacak. 3. dereceden cinayet daha önceden planlanmamış şekilde ölüme sebep olma suçlamasını içerirken 2. derece cinayet ise olay anında gösterilen tepki veya dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma suçlamasını kapsıyor.
Floyd'u öldüren polis yeniden yargılanacak
25.02.2021 - 03:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 03:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin hakkında daha önce düşürülen "3. dereceden cinayet" suçlaması yeniden yöneltilecek.
Etiketler : George Floyd,
770231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/770231.aspx
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