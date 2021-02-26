Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivrisinekler yüzlerce metre yükselen kule benzeri bir görüntü oluştururken olayı videoya alan sürücü, “Gittikçe büyüyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim” dedi. Garip görüntü, Buenos Aires bölgesinin sivrisinekler tarafından istila edilmesi sonrasında meydana geldi. Parazitoloji uzmanı Juan Jose Garcia, "Şiddetli yağmurlar sele ve dişi sivrisineklerin yumurtalarını bıraktıkları büyük durgun su havuzlarına sebep oldu. Böylece şehirleri istila edecek çok sayıda sivrisinek dünyaya geldi” dedi. Garcia, muazzam sayıda böceğin insanlar için bir tehdit oluşturmadıklarını ancak tarım alanlarına zarar verebileceklerini ifade etti.