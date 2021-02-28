Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ABD’nin Texas eyaletinde tüm tüyleri dökülmüş, kulağı kabuklanmış haldeki sokak köpeğini bulanlar, acıyarak onu Carrollton’daki Cane Rosso Rescue isimli hayvan yardım kuruluşuna teslim etti. Brylee adındaki hayvan sever tarafından sahiplenilen köpek, 6 ayda inanılmaz bir dönüşüm geçirdi. Brylee, Dobby ismini verdiği köpeğindeki değişimi TikTok videosuyla paylaştı. Videoyu seyredenler, değişim dolayısıyla hayretler içinde kaldı. Tüyleri yeniden çıkan, kulağındaki problem de geçen köpek, ele avuca sığmaz tavırlarıyla son derece mutlu görünüyor. Videoyu seyredenlerden biri, “Bu, iyi muamelenin canlılar üzerinde ne derece olumlu etki göstereceğinin çarpıcı bir göstergesi. Herkes bu videoyu seyretmeli” yorumunu yaptı.