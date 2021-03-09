Saraya yakın kaynaklar, ailede büyük bir endişe ve üzüntü havası estiğini ifade ettiler. Saray yetkililerinin iddialara karşı cevabi bir metin hazırladığı ama Kraliçe Elizabeth’in metni imzalamadığı açıklandı. Elizabeth, tahtın baş sıradaki varisleri Prens Charles ve Prens William ile kriz toplantıları yapıyor. The Times gazetesi, Kraliçe Elizabeth’in, cevap konusunda acele edilmemesinden yana olduğunu, dikkatli değerlendirmelerden sonra bir açıklama yapılmasını istediğini bildirdi.
Kraliçe Elizabeth, kriz toplantıları yapıyor
09.03.2021 - 13:06 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın ABD’de televizyon programında kraliyet ailesini suçlayan açıklamalarından sonra Buckingham Sarayı’nda hareketli dakikalar yaşanıyor.
Etiketler : abd,Prens Harry,Meghan Markle,
773319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/773319.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER