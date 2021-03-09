Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saraya yakın kaynaklar, ailede büyük bir endişe ve üzüntü havası estiğini ifade ettiler. Saray yetkililerinin iddialara karşı cevabi bir metin hazırladığı ama Kraliçe Elizabeth’in metni imzalamadığı açıklandı. Elizabeth, tahtın baş sıradaki varisleri Prens Charles ve Prens William ile kriz toplantıları yapıyor. The Times gazetesi, Kraliçe Elizabeth’in, cevap konusunda acele edilmemesinden yana olduğunu, dikkatli değerlendirmelerden sonra bir açıklama yapılmasını istediğini bildirdi.