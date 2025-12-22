Eskişehir’de sırra kadem basan 51 yaşındaki Türkçe Öğretmeni Tuncay Arslan’ı arama çalışmaları devam ediyor. 40 kişilik ekip hem havadan hem karadan çalışmalarını genişletti.

Eskişehir’de 6 gün önce kaybolan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ı arama çalışmalarında altıncı günde de sürüyor.

40 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULDU

Çalışmalar öğretmenin son görüldüğü yer olan Porsuk Çayı’nın Gökmeydan Mahallesi kısmında artarken, çalışmalarda Eskişehir İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü’nden 9, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nden (OBAK) 5, Dorlion Arama Kurtarma’dan (DAK) 4, MEB Arama ve Kurtarma Birimi’nden (AKUB) 5, Şişecam'ın Acil Vaka Ekibi (SAVE) 4, itfaiyeden 6,Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) 5 ve Sivil Arama Kurtarma Derneği’nden (SARTEM) 2 çalışan olmak üzere toplam 40 kişi yer alıyor.

Öte yandan Ankara’dan ve Bursa’dan getirilen özel burunlu köpeklerin işaret ettiği yerde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Hem botlar hem de dron ile çalışmalara destek sağlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yer alan Sami Sipahi Ortaokulu’nda görevli 51 yaşındaki Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, sırra kadem basmıştı.

Öğretmenden 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Tuncay Arslan’ın yakınları durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulunmuştu.

