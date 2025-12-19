Eskişehir’de bir ortaokulda görevli, 3 gündür kayıp olarak aranan 51 yaşındaki Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan sırra kadem bastı. Öğretmeni arama çalışmaları sürüyor.

Farklı illerde yapılan kayıp ihbarlarına bir yenisi daha eklendi. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yer alan Sami Sipahi Ortaokulu’nda görevli 51 yaşındaki Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, sırra kadem bastı.

Öğretmenden 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Tuncay Arslan’ın yakınları durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu. 3 gündür kayıp olan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor.

