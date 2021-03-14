Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD'nin sunduğu ateşkes planını reddettiklerini duyurdu. Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ABD’nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking’in sunduğu ateşkes planına ilişkin “ABD temsilcisinin teklif olarak adlandırdığı şeyde bir yenilik yok. Bir seneden bu yana devam eden Suudi Arabistan’ın ve Birleşmiş Milletlerin bakış açısını temsil ediyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin teklifinin kuşatmanın kaldırılması ya da ateşkes olmayıp aksine “ablukanın diplomatik yollarla geri dönmesine yol açacak bir sarmal” olduğunu söyleyen Abdusselam, “ABD temsilcisinin sunduğu şey, Yemen’i şimdikinden daha tehlikeli bir aşamaya getirmeye yönelik komplo. Savaşı sona erdirmek ve ablukayı kaldırmak için gerçek bir değişiklik yok. Saldırıların ve ablukanın son bulması konusunda ciddi olsalardı, savaşın ve kuşatmanın ciddi bir şekilde durdurulduğunu ilan ederlerdi. O zaman bu adımı memnuniyetle karşılardık” dedi.

UMMAN’DA GÖRÜŞME

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, 22 Şubat’ta Yemen’deki krize çözüm arayışı amacıyla aralarında üst düzey hükûmet yetkilileri ile görüşmelerin de olduğu bir dizi temas için Körfez turuna başlamıştı. Lenderking’in, Umman'ın başkenti Muskat'ta Abdusselam ile bir araya geldiği ifade edilmişti. Son olarak Lenderking, Yemen'de kötüleşen insani duruma doğrudan çare olacak maddeler dâhil olmak üzere ülke çapında ateşkes için bir planı olduğunu ve planın Husilere sunulduğunu açıklamıştı.