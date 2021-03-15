Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Öyle görünüyor ki meçhul sokak ressamı Banksy, İngiltere’nin Winchester şehrinde yine iş başındaydı. Şehrin dış kesimlerindeki bir duvara çocuk resmi çizilmiş. Çizgiler, Banksy’nin resimlerindekine benziyor. Resmin ucuna gerçek bir uçurtma eklenmiş. Bölge halkı bunun gerçek Banksy resmi olmasını ümit ediyor. Daha önce Banksy’nin resim yaptığı yerler turistik mekanlar haline gelmiş, resimler astronomik fiyata satılmıştı. Sanatçının Bristol şehrinde 300.000 sterlinlik bir evin duvarına çizdiği 'Aachoo!!' isimli resme 5 milyon sterlin (52.000.000 TL) değer biçildi. Banksy, kim olduğu bilinmeyen sanatçının eserlerinde kullandığı imzası.