Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkizler, göğüsten göbek deliğine kadar yapışık vaziyetteydi. Her bir bebeğin kendi kalbi ve bacakları vardı ama karaciğerleri müşterekti. Ağustos 2020’de 11 saat süren bir ameliyatla ikizler başarılı bir şekilde birbirinden ayrıldı. Anneleri Alyson, 20 aylık kızlarının tamamen iyileştiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi. Daily Mirror'a konuşan ve 24'ten fazla sağlık personelinin dahil olduğu ameliyattan sonra kızlarını ilk kez tutmasının inanılmaz olduğunu belirten Alyson, şöyle devam etti: “Küçük karınlarına bakmak beni gözyaşlarına boğdu. Onları iki ayrı yatakta görmek muazzam bir olay. Onları kucaklamak uzun süredir beklediğim bir şeydi.”