Trump, aldığında 19 senelik olan uçağı baştan sona yeniledi, iç mekanı süet paneller, maun deri koltuklar ve 24 ayar altın kaplama koltuk tokaları, mandalları ve kapı kollarıyla süsledi. Uçağın gövdesine de dev harflerle soyadını kazıtan eski başkan, bu uçağına bir zamanlar gözbebeği gibi bakıyordu. 4 sene süren başkanlığı sırasında devletin Air Force One uçağını kullanan Trump, bu uçağı terk etmiş görünüyor. Zamanında “Trump Force One” olarak adlandırılan dev uçak aylardır hiç kullanılmadan New York’ta küçük bir havaalanında bekletiliyor. Uçakta motorun bir parçasının değişmesi gerektiği ifade ediliyor. Uçağın, kış aylarının çetin geçtiği bilinen New York’a bırakılması da uçağın zaten gözden çıkarıldığı şeklinde değerlendirildi. Trump, ilk başkanlık kampanyasını yürüttüğü 2015-16 senelerinde bu uçağı çok kullanmıştı. Eski başkan şimdi çok daha küçük olan 1997 model Cessna 750 Citation X uçağını kullanıyor. İlk uçak, normalde 200 yolcu alabilecek şekilde tasarlanmışken bu sadece 7 kişi taşıyor.