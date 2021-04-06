Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duruşma öncesi İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken bir grup Netanyahu yandaşı da mahkeme yakınında gösteri düzenledi. İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede duruşma öncesi basına bacak bacak üstüne poz veren Netanyahu’ya sosyal medyadan tepki yağdı. İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu’nun yargılanma sürecinin uzun süreceği belirtiliyor. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası sebebiyle dava açılmasını talep etmişti. Netanyahu’nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020’de, ikinci duruşması da 8 Şubat 2021’de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.