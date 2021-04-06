Duruşma öncesi İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken bir grup Netanyahu yandaşı da mahkeme yakınında gösteri düzenledi. İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede duruşma öncesi basına bacak bacak üstüne poz veren Netanyahu’ya sosyal medyadan tepki yağdı. İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu’nun yargılanma sürecinin uzun süreceği belirtiliyor. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası sebebiyle dava açılmasını talep etmişti. Netanyahu’nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020’de, ikinci duruşması da 8 Şubat 2021’de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.
Netanyahu üçüncü defa hâkim önünde
06.04.2021 - 05:34 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 05:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail’de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu’nun davasının üçüncü duruşması, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail’e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görüldü.
Etiketler : netanyahu,netanyahu dava,kudüs,
780231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/780231.aspx
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