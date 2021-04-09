Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi dönemindeki ikinci Ramazan ayı yaklaşırken, insanların Ramazan ayını kutlarken birbirleriyle bağlantıda kalmaları, bir topluluğun parçası olma hissini yakalamaları ve geleneklerini yeni yollarla devam ettirmelerinde sosyal medya önemli bir rol oynuyor. Bu durumun bilincinde olan Facebook, Ramazan ayı boyunca insanları Facebook platformları üzerinden iyilik yapmaya ve bunu paylaşmaya teşvik eden global #Monthofgood (#İyilikZamanı) kampanyasını hayata geçiriyor.

Verilen bilgiye göre şirket, bu kampanyayla insanlara iyilik yapmak için yeni yollar keşfetmelerine, topluluklarına fayda sağlamalarına ve iyilik yapanlara seslerini duyurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Şirket bu kapsamda bu iyilik hareketinin yanı sıra insanların iyilikleri paylaşmaları ve sevdikleriyle bağlantı kurmaları için yeni özellikler sunuyor. Ramazan’a özel tüm dünyada kullanıma sunulacak yeni özellikler arasında Facebook Messenger’da Artırılmış Gerçeklik arka planları, Messenger ve Instagram çıkartmalarına ek olarak Murat Kalkavan’ın illüstrasyonlarından oluşan WhatsApp çıkartmaları bulunuyor.

Türkiye’deki insanların yüzde 77’sinin geçen Ramazan’da başkalarıyla iletişime geçmek için teknolojiyi daha fazla kullandığını ve bu dönemin küresel topluluklarının çok büyük bir kısmı için yılın en önemli zamanlarından biri olduğunun farkında olduklarını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Bir kez daha pandemide geçireceğimiz bu Ramazan ayında, şirket olarak insanlara Ramazan’ın ruhunu devam ettirebileceğimizi, üretici yollarla geleneklerimizi canlı tutabileceğimizi ve bu zor zamanlarda birbirimize umut verebileceğimizi göstermek istiyoruz. Teknolojinin insanları ve toplulukları bir araya getirerek yeni deneyimler üretme gücünü geçtiğimiz yıl boyunca daha da iyi anladık, platformlarımızın insanların ve toplulukların bir araya gelmelerine, birbirlerine destek olmalarına ve Ramazan ruhunu yaşatmalarına yardım etmeye devam edeceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Şirket ayrıca, insanlara ilham vermek ve onları iyilik yapmaya teşvik etmek için Facebook platformları üzerinden yapılabilecek iyilikler konusunda fikirler paylaştı.

