Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Connor, hapisteyken, sevdiği Adele Hunter (26) ile evlenmek istedi ve buna hakkı olduğunu savundu. HMP Humber hapishanesi yönetiminin de talebi kabul etmesi üzerine Connor, iki polis eşliğinde 50 kilometre mesafedeki nikâh dairesine götürüldü. Burada hayatlarını birleştiren çift, günü birlikte geçirdi. Koronavirüs kısıtlamaları dolayısıyla vatandaşlar düğün yapabilmek için sıra beklerken mahkûmun özel izinle evlendirilmesi tepki çekti. Çoğu kişi, Connor’un, hapishaneden çıkabilmek için evliliği bahane olarak kullandığı görüşünde. Üst düzey bir Muhafazakar parti yetkilisi, Adalet Bakanı Robert Buckland’ın da olay konusunda öfkeli olduğunu söyledi. Yetkili, “Bu kural, ölmekte olan akrabaları ziyaret etmek için konulmuş, eğlenmek için değil. Sıradaki ne? Golf oynamak için izin vermek mi? Uyuşturucu kaçakçılarının düğünlere çıkmasına izin vermek hükümet politikası değildir!" dedi. Ülkede evlenebilmek için pandemi kısıtlamalarının kalkmasını bekleyen 824.000 çift var.