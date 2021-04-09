Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süs köpeğinin kurtlar tarafından parçalandığı görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi olayı şu sözlerle anlattı: “Bir kadın, elinde köpeğiyle hayvanat bahçesinde Yabani Kurtlar Vadisi isimli bölümü ziyaret ediyordu. Aniden köpek, kadının elinden kaydı ve aç kurtların arasına düştü. Köpek, sahibi ve ziyaretçilerin bakışları arasında öldürüldü.” Görüntülerde küçük köpek kurtlar tarafından çekiştiriliyor, sonra kurtlardan biri köpeği alıp kaçıyor. Haberi veren Baidu sitesi köpeğin shichon cinsi olduğunu bildirdi.