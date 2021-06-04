Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Pakdemirli, mevkidaşı Levan Davitaşvili ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Hükümet Yönetimi binasında Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Gürcistan Hükümet Yönetimi’nin basın servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Garibaşvili, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyareti hatırlatarak, sıcak karşılaması ve üst düzey misafirperverliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin tarım alanında Gürcistan’a yaptığı yardımlar ele alındı

Garibaşvili ayrıca, bu tür ziyaretlerin ülkeler arasındaki işbirliğinin kanıtı olduğuna dikkat çekti. Görüşmede tarım alanındaki işbirliği alanlarının yanı sıra ülkeler arasındaki ihracat ve ithalat göstergelerinin ve Türkiye'nin tarım alanında Gürcistan’a yaptığı yardımların da ele alındığı belirtildi.

Görüşmenin sonunda Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'a yıllardır çeşitli alanlarda yardımlarda bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na (TİKA) teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amasra -1 kuyusunda doğal gaz keşfi Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen müjdeyi açıklayarak, Fatih Sondaj Gemisinin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli: Teknopark İstanbul ülkemiz için önemli bir değer Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 3 yıldır kesintisiz büyüyen tarım alanında da farklı destek ve uygulamaların hayata geçirilebileceğini gösteren Teknopark İstanbul'un ülkemiz için önemli bir değer olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.