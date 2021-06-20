Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda iki hafta süren bakımın ardından Libya'ya gönderildi.

2014'TEN BU YANA PERPİGNAN HAVALİMANI'NDA BEKLETİLİYORDU

2011'de öldürülen Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin de kullandığı Airbus A340-200 tipi uçak, zarar görmemesi için Fransa'ya gönderilmişti. Normal yolcu uçağına çevrildikten sonra 2013 yılında tekrar Libya'ya geri gönderilen 5A-ONE kuyruk tescilli uçak, Libya'da devam eden iç karışıklıklar nedeniyle yeniden Fransa'ya gönderilmişti. Geniş gövdeli yolcu uçağı 2014'ten bu yana Perpignan Havalimanı'nda bekletiliyordu.

TRABLUS'A GÖDERİLDİ

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 Haziran'da Fransa'dan İstanbul'a getirilen Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda bakıma alındı. İki hafta süren bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Airbus A340-200 tipi uçak, saat 17.06'da Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Yaklaşık 3 saat 30 dakika süren uçuşun ardından Trablus'a inen uçağın kamu hizmetinde kullanılacağı öğrenildi.

Libya'da Kaddafi yanlılarından, Hafter ile ayrılık mesajı Libya'nın devrik lideri Kaddafi yanlısı "Cemahiriye" televizyonu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ile iş birliğini sonlandırmanın işaretlerini vererek, Hafter'i "dış güçlerin planlarını Libya'da uygulayan birisi" olmakla suçladı.

Rus güvenlik şirketinin Kaddafi’nin oğlunu Libya’nın başına getirmeye çalıştığı iddia ediliyor Kremlin’e yakın Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun, Kaddafi’nin oğlu Kaddafi ile ülkenin başına yeniden geçmesi için görüştüğü ve Hafter’e siyasi danışmanlık yaptığı iddia edildi.

Hafter milisleri, Kaddafi'nin doğduğu şehri ele geçirdi Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'un 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi.