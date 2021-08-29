Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter'dan paylaşım yapan Mücahid, yeni yönetimin kadın sağlık çalışanlarının işlerine devam etmeleriyle ilgili bir problemleri olmadığını vurgulayıp “Sağlık Bakanlığı, illerdeki ve başkentteki bütün kadın çalışanları işlerine devam etmeleri konusunda bilgilendiriyor" ifadesini kullandı. Sözcü Mücahid, Afganistan'daki kadınların ülkede güvenliğin tam anlamıyla sağlanıncaya kadar kadınlara evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunmuş ancak bu durumun “geçici bir prosedür” olduğunu söylemişti. Afganistan'da Taliban'ın kadınların özgürlüklerinde sınırlamalara gideceğine dair endişelerle ilgili ise Mücahid, yeni yönetimin kamudaki kadın çalışanların işlerine dönmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini duyurmuştu.

Taliban sözcüsü: Türkiye'den halkımıza yardım etmesini istiyoruz Taliban'ın Katar'daki Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, dünya kamuoyunda tartışmalara neden olan pek çok meseleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vardak, yeniden yapılanma noktasında başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerden Afgan halkına ve Afganistan'a yardım etmelerini istediklerini açıkladı.

Taliban Sözcüsü: Tahliyeler 31 Ağustos'ta tamamlansın Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid tahliye konusunda kararlı olduklarını, ABD ile herhangi bir anlaşmaya varmadıklarını ve tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istediklerini söyledi.